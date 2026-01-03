Città sporche Firenze è quarta Bocciati dalle recensioni | un turista su tre bacchetta

Le recensioni dei turisti evidenziano problemi di pulizia a Firenze, che si colloca al quarto posto tra le città più criticate. Un turista su tre si esprime negativamente riguardo all’igiene e alla cura della città, influenzando l’immagine complessiva e la reputazione turistica. Questi feedback, diffusi sia sulle piattaforme di recensioni sia sui portali specializzati, pongono l’attenzione su un tema importante per il futuro della città.

Firenze, 3 gennaio 2026 –  Partono dalle recensioni online dei turisti e finiscono anche sui portali specializzati, facendo rumore e non proprio una buona pubblicità per la città. Firenze è al quarto posto tra le città più ’sporche del mondo’ secondo una classifica elaborata dal portale Radical Storage, che ha analizzato i giudizi lasciati dai visitatori negli ultimi 12 mesi. Un risultato che arriva dalle parole di chi visita il capoluogo e che racconta come, accanto alla bellezza artistica, emerga sempre più spesso una percezione negativa legata al decoro urbano. La ricerca, va precisato, non ha pretesa scientifica: non si basa su dati oggettivi o rilevazioni ambientali, ma solo sulle recensioni online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

