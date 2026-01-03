Circonvenzione ad anziano Condannato il suo legale

Un avvocato di 49 anni di Ravenna è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per circonvenzione di incapace. Il giudice Michele Spina ha riconosciuto il professionista colpevole di aver manipolato un cliente ultranovenne, ottenendo il controllo del suo patrimonio e l’intestazione di una polizza sulla vita di 250 mila euro. La sentenza evidenzia l’importanza di tutelare gli anziani da comportamenti illeciti.

Il giudice Michele Spina ha condannato nei giorni scorsi un avvocato 49enne del Foro di Ravenna a due anni e mezzo di reclusione riconoscendolo colpevole di circonvenzione d’incapace nei confronti di un cliente ultranovantenne dal quale il legale - secondo l’accusa - avrebbe ottenuto sia il via libera per gestire il patrimonio finanziario che l’intestazione di una polizza sulla vita da 250 mila euro. Il pm titolare del fascicolo Daniele Barberini aveva chiesto una condanna di tenore simile. Mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione palesando una serie di elementi che avrebbero deposto perlomeno per la buona fede dell’imputato circa le capacità dell’ultranovantenne, un cittadino di Russi morto diverso tempo prima della sentenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Circonvenzione ad anziano". Condannato il suo legale Leggi anche: Eredita la casa dall’anziano che assisteva, badante accusata di circonvenzione di incapace Leggi anche: Eredità da un milione di euro: ex avvocato condannato per circonvenzione di incapace Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Circonvenzione ad anziano. Condannato il suo legale. Circonvenzione ad anziano. Condannato il suo legale - Per la difesa invece era buona fede: non scontata l’incapacità del 90enne. msn.com

