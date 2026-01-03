Cinema da Sorrentino a Moretti | tutti i film italiani in arrivo nel 2026

Nel 2026, il cinema italiano si prepara a proporre nuove uscite di rilievo, consolidando il successo registrato nel 2025. I risultati dell’anno passato, con oltre 500 milioni di euro di incassi e 68 milioni di biglietti venduti, testimoniano una stagione positiva e un settore in crescita. Da Sorrentino a Moretti, le prossime pellicole promettono di continuare a valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale, offrendo al pubblico produzioni di qualità e interesse.

Il cinema nostrano guarda al nuovo anno con ottimismo. I numeri del 2025 parlano chiaro: quasi 500 milioni di euro incassati, 68 milioni di biglietti staccati, e soprattutto un dato che fa sorridere i produttori italiani. I film tricolore hanno conquistato un terzo del mercato, portando a casa 160 milioni di euro e attirando oltre 22 milioni di spettatori. Gran parte del merito è di Checco Zalone, che con Buen Camino ha macinato 41 milioni di euro. Dietro di lui, Follemente e Diamanti hanno completato il podio. Il 2026 del cinema italiano parte forte il 15 gennaio con La grazia, il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cinema 2026, l’anno dei grandi ritorni. Da Sorrentino e Moretti, fino ai kolossal di Spielberg e Nolan; Dall’ “Odissea” di Nolan a “Il Diavolo veste Prada 2”: i film più attesi del 2026; Il dolore secondo Paolo Sorrentino: la linea dritta che unisce tutti i suoi film!.

