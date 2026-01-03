Come esseri umani abbiamo sempre vissuto in un algoritmo, ben prima che le reti sociali e le piattaforme streaming lo rendessero palese. Ci siamo sempre circondati di persone che, più o meno, confermavano ciò che pensavamo del mondo, ci siamo fidati dei consigli di chi ritenevamo affine, abbiamo sempre pensato che ciò che accadeva intorno a noi fosse al contempo la norma e la cosa più importante del mondo. Così per accorgerci degli altri abbiamo dovuto far tesoro delle epifanie. Vale anche per il cinema. Per esempio, come spettatori occidentali abbiamo sempre creduto che il cinema della nostra parte del mondo fosse il più importante, quello su cui regolare gli orologi della Storia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - CINEMA CIRCUS: I 25 anni di La Tigre e il Dragone

Leggi anche: I cento passi di Marco Tullio Giordana compie 25 anni e torna al cinema: ecco il trailer della versione restaurata

Leggi anche: Tra 25 anni il 25% della popolazione avrà 65 anni e la forza lavoratrice scenderà dal 63 al 54%. Dati ISTAT

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

River to River, il festival fiorentino dedicato al cinema indiano compie 25 anni - Oltre 20 film tra anteprime internazionali, europee e italiane ed eventi speciali, anche in questa edizione 2025 ... mymovies.it

'Il tempio del cinema', 25 anni del Museo alla Mole Antonelliana - Il Museo Nazionale del Cinema festeggia i suoi primi venticinque anni all'interno della Mole Antonelliana con il volume Il tempio del cinema che nasce da un'idea del presidente Enzo Ghigo e del ... ansa.it

Nascita del Cinema, 130 anni fa il primo film dei Fratelli Lumière: dalle origini alle nuove piattaforme, ecco perché la settima arte non morirà mai - Per festeggiare la nascita del cinema abbiamo intervistato in esclusiva Thierry Frémaux, il Delegato Generale del Festival di Cannes nonché Fondatore e Direttore Artistico del prestigioso Lumière Film ... vogue.it