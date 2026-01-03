Cimiteri comunali di Lugo la gestione passa alla società partecipata La sindaca | Minori costi per il Comune

Il Comune di Lugo ha affidato la gestione dei cimiteri comunali alla società partecipata Area Blu, con l’obiettivo di ridurre i costi per l’amministrazione comunale. Questa decisione mira a ottimizzare i servizi e garantire una gestione più efficiente, mantenendo attenzione alla qualità e alla cura delle strutture. La sindaca ha sottolineato come questa scelta possa contribuire a una gestione più sostenibile e responsabile delle risorse pubbliche.

Il Comune di Lugo entra a far parte di Area Blu, la società partecipata a cui è affidata la gestione di tutti i cimiteri comunali. Dopo il parere favorevole della Corte dei conti ricevuto nelle scorse settimane, l'acquisizione di quote societarie approvata dal Consiglio comunale nella seduta del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Cimiteri comunali di Lugo, la gestione passa alla società partecipata. La sindaca: "Minori costi per il Comune" Leggi anche: La Dc esprime solidarietà alla sindaca di Lugo: "Minacciata durante la gestione dell’emergenza maltempo" Leggi anche: Passa la paura a Lugo, le parole della sindaca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Da gennaio Lugo in Area Blu Spa: affidata alla partecipata la gestione dei dieci cimiteri; Il Comune di Lugo entra nella società di gestione dei dieci cimiteri comunali; Ora più collaborazione per gestire i cimiteri; Il Comune di Lugo entra in Area Blu Spa con 3.900 azioni, pari a una quota societaria dello 0,28%. Il Comune di Lugo entra nella società di gestione dei dieci cimiteri comunali - Il Comune di Lugo entra a far parte di Area Blu, la società di gestione dei 10 cimiteri comunali con lo 0,28 percento ... ravennaedintorni.it

Ora più collaborazione per gestire i cimiteri - Lugo, il Comune è entrato a far parte della società partecipata Area Blu Spa. msn.com

Lugo, verde e manutenzione nei cimiteri - Area Blu, la società affidataria della gestione dei servizi cimiteriali di Lugo, ha diffuso una nota per fare il punto della situazione rispetto agli interventi in corso negli ultimi mesi nei ... ilrestodelcarlino.it

GORGONZOLA: DA DOMANI CAMBIA LA GESTIONE DEI CIMITERI, IL MERCOLEDÌ SARÀ IL GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE Con l'inizio del 2026 e fino al 31 dicembre 2028, la gestione dei servizi cimiteriali comunali di Gorgonzola sarà affidata alla - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.