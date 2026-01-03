Cilia Flores chi è la moglie di Maduro catturata insieme a lui

Cilia Flores, nata il 15 ottobre 1956 a Tinaquillo, è una politica venezuelana nota come moglie di Nicolás Maduro. Spesso considerata una figura influente nel chavismo, ha ricoperto ruoli di rilievo nel governo e nel partito. La sua presenza pubblica e le sue attività sono oggetto di attenzione, anche in relazione a vicende che la vedono coinvolta insieme al marito.

Cilia Adela Flores, nata il 15 ottobre 1956 a Tinaquillo, è vista da molti come una figura centrale nella politica venezuelana, spesso descritta come la vera mente strategica del sistema chavista.Avvocatessa di professione, divenne nota per aver difeso Hugo Chávez dopo il tentativo di colpo di Stato del 1992. La sua traiettoria politica è stata intensa: definita da Maduro "Primera Combatiente" (invece di First Lady), in omaggio al suo ruolo nella rivoluzione bolivariana, è stata la prima donna presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana (2006-2011) e ha ricoperto la carica di Procuratrice Generale della Repubblica (2012-2013).

