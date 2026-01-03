La Polisportiva Monsummanese presenta la nuova formazione juniores di ciclismo, arricchita dalla presenza di un atleta australiano. L'inizio del 2026 segna un passo importante per il settore giovanile del club, sottolineando l'apertura internazionale e l'impegno nel promuovere giovani talenti. La squadra si prepara ad affrontare la stagione con entusiasmo e determinazione, puntando a valorizzare le competenze dei suoi giovani ciclisti in un panorama sempre più competitivo.

Monsummano Terme (Pistoia), 3 gennaio 2026 - Nel segno delle novità la nuova formazione juniores della Pol. Monsummanese per la stagione 2026. Dieci gli atleti dei quali solo tre riconfermati, un nuovo direttore sportivo esperto e conoscitore del settore come il pistoiese Andrea Bardelli, e tra i nuovi arrivati anche un atleta australiano del quale si dice un gran bene. La società del presidente Alessio Giusfredi riparte dunque con giustificate ambizioni dopo aver dato fiducia al terzetto comprendente Andrea Bonciani, Niccolò Cianti e Marco Parigi, tre giovani che hanno dimostrato interessanti doti e margini di miglioramento nel corso dell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, anche un australiano nella Pol. Monsummanese

