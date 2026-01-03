Ciao Maschio e la vanità con Tommaso Cerno Walter Nudo e Memo Remigi

Ciao Maschio torna oggi, sabato 3 gennaio, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato al mondo maschile. Ospiti di questa edizione sono Tommaso Cerno, Walter Nudo e Memo Remigi. L’appuntamento, in onda alle 17, offre spunti di riflessione sulla vanità e altre tematiche legate all’identità maschile, con un tono sobrio e rispettoso.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 3 gennaio, con il primo appuntamento dell’anno di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 3 gennaio 2025. Lo studio di Ciao Maschio riapre le porte ai piccoli Leonardo, Matteo e Luca, protagonisti della trasmissione della scorsa settimana. I bambini, questa volta, affronteranno con Nunzia De Girolamo un piccolo gioco: immaginare di essere per un giorno un “grande” del pianeta. Saranno quindi loro a introdurre i tre ospiti della trasmissione: il direttore de Il Giornale e co-conduttore di Domenica In Tommaso Cerno, l’attore e modello Walter Nudo e il cantautore e compositore Memo Remigi, che si confronteranno sul tema della vanità, sentimento “caro” a molti uomini che amano guardare la propria immagine riflessa in uno specchio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Tommaso Cerno: «Sono cresciuto povero. A 13 anni ho fatto coming out ma mia mamma lo sapeva già. La politica è stato l'errore più grande della mia vita» - A Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 3 gennaio su Rai 1, il giornalista e scrittore ripercorre le ...