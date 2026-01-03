Ciao Carletto sarai sempre parte del Como 1907 | la squadra saluta lo storico magazziniere morto dopo una caduta in bici

Il Como 1907 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Corti, storico magazziniere e volontario del club. Con un messaggio di affetto, la società ricorda la sua lunga presenza, testimonianza di dedizione e passione. La perdita di Carlo rappresenta un momento di tristezza condivisa, e il club si unisce al cordoglio della famiglia e della comunità.

Il Como 1907 piange la scomparsa di Carlo Corti. Con un messaggio carico di affetto, la società lariana ha espresso il proprio cordoglio per la morte dello storico magazziniere e volontario, per tanti anni presenza silenziosa ma fondamentale nella vita del club.

