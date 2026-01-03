Ciao Carletto sarai sempre parte del Como 1907 | la squadra saluta lo storico magazziniere morto dopo una caduta in bici

Da quicomo.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como 1907 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Corti, storico magazziniere e volontario del club. Con un messaggio di affetto, la società ricorda la sua lunga presenza, testimonianza di dedizione e passione. La perdita di Carlo rappresenta un momento di tristezza condivisa, e il club si unisce al cordoglio della famiglia e della comunità.

Il Como 1907 piange la scomparsa di Carlo Corti. Con un messaggio carico di affetto, la società lariana ha espresso il proprio cordoglio per la morte dello storico magazziniere e volontario, per tanti anni presenza silenziosa ma fondamentale nella vita del club.“Con immenso dispiacere la società. 🔗 Leggi su Quicomo.it

ciao carletto sarai sempre parte del como 1907 la squadra saluta lo storico magazziniere morto dopo una caduta in bici

© Quicomo.it - “Ciao Carletto, sarai sempre parte del Como 1907”: la squadra saluta lo storico magazziniere morto dopo una caduta in bici

Leggi anche: Nicola Pietrangeli, il figlio Giorgio morto a 59 anni per un tumore. La malattia scoperta per caso dopo una caduta in bici

Leggi anche: Brisighella, riaprirà lo storico Bar Carletto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La morte di Carlo Corti, il cordoglio del Como 1907.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.