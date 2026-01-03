Ci stanno attaccando Esplosioni nella notte la capitale bombardata

Nella notte, Caracas è stata colpita da diverse esplosioni che hanno provocato danni e preoccupazione. La situazione ha intensificato le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione internazionale. Questo evento segna un momento di grande incertezza per la regione, con implicazioni che richiedono attenzione e analisi approfondite.

La tensione tra Washington e Caracas ha raggiunto un livello senza precedenti dopo una notte di forti esplosioni che hanno scosso la capitale venezuelana e acceso l’allarme in tutta la regione. Il governo di Caracas ha parlato apertamente di una “gravissima aggressione militare degli Usa”, denunciando attacchi che avrebbero colpito il territorio nazionale in modo coordinato, facendo precipitare il Paese in uno stato di massima allerta. Le prime ore successive ai fatti sono state segnate da confusione, blackout in diverse aree e da un clima di paura diffuso tra la popolazione, mentre le autorità cercavano di ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

