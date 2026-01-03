Chivu | Le frecciate da altre città? Non hanno a che fare con questo sport A chi si riferisce
Cristian Chivu, durante la conferenza stampa prima della partita tra Inter e Bologna, ha commentato le recenti critiche provenienti da altre città, affermando che non hanno nulla a che vedere con il calcio. La sua dichiarazione si riferisce alle polemiche e alle tensioni esterne che talvolta influenzano il clima delle competizioni, ma senza condizionare l’approccio della squadra.
Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la partita tra Inter e Bologna. L'allenatore nerazzurro ha risposto anche a una domanda sulle 'frecciate da altre città' e sul peso che hanno nelle partite. A chi si riferisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
