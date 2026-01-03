Chivu | Il calcio deve rimanere uno sport è inutile cercare polemiche Non servono a niente e nessuno

Cristian Chivu ha commentato la prossima partita contro il Bologna, sottolineando l'importanza di mantenere il calcio come sport e di evitare polemiche inutili. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato che il focus deve rimanere sull'aspetto sportivo, senza lasciarsi coinvolgere da questioni che non portano benefici. La sfida si svolgerà domani 4 gennaio a San Siro, in un momento di concentrazione e determinazione per la squadra.

Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Bologna che si disputerà domani 4 gennaio a San Siro. Fischio d’inizio alle 20:45. Le parole di Chivu. Avete chiuso il 2025 in vetta, domani si riparte con un avversario ostico. Che partita si aspetta? Quali responsabilità sentite? «Le solite responsabilità considerando l’importanza e il valore di questa società. Sarà una partita difficile, contro un avversario che ha messo molte squadre in difficoltà e ha un’identità chiara». Arrivi alla prima partita dell’anno come immaginavi? Perché è così complicato battere il Bologna? «Il Bologna ha un’identità chiara e nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu: «Il calcio deve rimanere uno sport, è inutile cercare polemiche. Non servono a niente e nessuno» Leggi anche: Docente aggredita da genitore. Le sue parole: “Nessuno deve sentirsi minacciato, la scuola deve rimanere luogo sicuro” Leggi anche: "Nessuno deve rimanere indietro" l'evento della Fabbrica delle Idee su povertà e fragilità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Atalanta-Inter, Chivu: Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…; Chivu: Ecco perché non vi dico cosa ci manca per gennaio; La frase enigmatica di Chivu su Frattesi prima di Atalanta-Inter: Non posso raccontarvi la verità; Chivu e il poco utilizzo di Frattesi: “Ci sono cose che non si possono raccontare”. Pagina 2 | Chivu avvisa: “Il Bologna avversario difficile". Su Cancelo, Frattesi e corsa scudetto risponde così - Il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia della sfida contro i rossoblù. tuttosport.com

Pagina 0 | Chivu schiva le domande su Cancelo: "Guardo sempre la realtà dei fatti" - L'allenatore dell'Inter prima della sfida contro il Bologna: "L'addio di Frattesi e De Vrij? corrieredellosport.it

Chivu: “Le frecciate da altre città? Non hanno a che fare con questo sport”. A chi si riferisce - L’allenatore nerazzurro ha risposto anche a una domanda sulle ‘frecciate da altre città’ e sul peso che hanno nelle ... fanpage.it

#Chivu: «Il #calcio deve rimanere uno sport, è inutile cercare polemiche. Non servono a niente e nessuno» Ritorna il vestito da monaco buddista. In conferenza: «Mi diverto perché vedo le solite cose che nascono tra mille polemiche che non esistono» https:// - facebook.com facebook

Biasin: "Meno male che esistono Conte, Chivu e Allegri che si punzecchiano. Il calcio italiano è anche questa cosa qua" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.