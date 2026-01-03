Chivu Bologna ha messo in difficoltà chiunque Scudetto? Tutte in corsa

L'Inter si prepara alla sfida contro il Bologna, in programma domani sera a San Siro. La partita rappresenta un momento importante della stagione, con entrambe le squadre in corsa per obiettivi importanti. La vigilia evidenzia l’attenzione alla prestazione e alle strategie da adottare, mentre le dichiarazioni dei protagonisti offrono spunti sulla concentrazione e il rispetto reciproco tra le formazioni. Una partita che promette grande equilibrio e intensità.

"Joao Cancelo? Preferisco parlare dei miei giocatori" MILANO - Vigilia di campionato per l'Inter, che domani sera a San Siro affronterà il Bologna in una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. In conferenza stampa Cristian Chivu ha tracciato il perimetro del momento nerazzurro, ribadendo concetti.

