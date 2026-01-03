Chiude il Caffè del Borgo | Un pezzo di storia
Il Caffè del Borgo di Budrio, simbolo della tradizione locale, ha chiuso le sue porte dopo 44 anni di attività. La famiglia Menetti saluta una lunga storia fatta di incontri e ricordi, lasciando un segno importante nel panorama della ristorazione della zona. La decisione di chiudere rappresenta un momento di riflessione e un arrivederci a un passato che ha contribuito a definire il carattere del Borgo.
Il Caffè del Borgo di Budrio chiude i battenti: fine di un’era per la famiglia Menetti. Dopo 44 anni di storia, il Caffè del Borgo, icona della ristorazione budriese, ha chiuso i battenti per la meritata pensione. Rilevato, come osteria, nel 1981 dai fratelli Paolo e Gianni Menetti, il locale ha visto nel corso degli anni l’ingresso di altre tre sorelle, Teresa, Anna e Vittoria, che hanno contribuito a trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità. Nel 1984, la famiglia ha ampliato l’attività con una gelateria in Piazza Filopanti, dove Adriano, marito di Teresa, ha portato a termine un’abilità artigianale che lo ha consacrato come esperto gelataio e pasticcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
