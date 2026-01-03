La possibilità di vedere Federico Chiesa nuovamente in campo con la Juventus si fa più concreta. Dopo un periodo di assenza, il ritorno del calciatore rappresenta un’opportunità importante per la squadra. Luciano Spalletti, allenatore stimato sia dai collaboratori che dai tifosi, ha espresso apprezzamenti per il talento di Chiesa, mantenendo aperta la speranza di rivederlo presto protagonista in maglia bianconera.

A Torino certe storie non si archiviano, si mettono in pausa. E quella tra Federico Chiesa e la Juventus è una di queste. A distanza di un anno e mezzo dalla separazione, maturata in un clima tutt’altro che sereno, il nome dell’esterno azzurro è tornato a circolare nei radar bianconeri. Non per nostalgia, ma per convergenza di condizioni che oggi appaiono radicalmente diverse. Chiesa e la Juventus, uno scenario che si riapre. L’estate del 2024 resta una ferita aperta. Chiesa visse quei mesi da separato in casa, fuori dal progetto e ai margini, fino alla cessione al Liverpool. Un passaggio che doveva rappresentare il rilancio definitivo, ma che finora non ha prodotto l’impatto sperato: poco spazio, qualche stop fisico, una prima stagione più vissuta in panchina che sul campo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Chiesa-Juventus, un ritorno che torna possibile: Spalletti lo stima

Leggi anche: Juventus, possibile clamoroso ritorno di Chiesa in bianconero

Leggi anche: Chiesa e la Juventus, il filo non si è mai spezzato: ritorno possibile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A Spalletti piace perché sa fare tutto: ecco com'è nata l'idea Chiesa-bis alla Juve; Chiesa può davvero tornare alla Juventus? Gli scenari di mercato a gennaio; La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa; Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno.

La Juve tenta Chiesa per un nuovo ballo: il nodo è il prestito - Un nuovo ballo con la Signora, anche per chiudere il cerchio dopo l’addio dalla porta secondaria dell’estate 2024. gazzetta.it