Chiesa e la Juventus il filo non si è mai spezzato | ritorno possibile
La relazione tra la Chiesa e la Juventus è stata sempre caratterizzata da un legame discreto e duraturo. Nonostante le vicende passate, il dialogo e le occasioni di collaborazione continuano a mantenere vivo il collegamento. Un possibile ritorno o nuovo capitolo potrebbero essere sempre dietro l’angolo, in un percorso che si sviluppa nel rispetto della storia condivisa e delle rispettive identità.
Ci sono storie che, nel calcio, non finiscono mai davvero. Restano sospese, in attesa del momento giusto per riprendere forma. Federico Chiesa e la Juventus appartengono a questa categoria: un legame interrotto, ma non reciso, che oggi torna a essere argomento concreto nelle riflessioni di mercato. Chiesa tra Liverpool e nostalgia bianconera. L’esterno azzurro vive una fase di equilibrio sottile al Liverpool. Non è un titolare fisso, ma rispetto alla scorsa stagione ha ritrovato spazio e continuità. Nessuna frattura con il club inglese, nessuna forzatura all’orizzonte. Eppure, l’idea di Torino non è mai uscita davvero dalla sua testa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
