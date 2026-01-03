Chiesa e la Juventus il filo non si è mai spezzato | ritorno possibile

La relazione tra la Chiesa e la Juventus è stata sempre caratterizzata da un legame discreto e duraturo. Nonostante le vicende passate, il dialogo e le occasioni di collaborazione continuano a mantenere vivo il collegamento. Un possibile ritorno o nuovo capitolo potrebbero essere sempre dietro l’angolo, in un percorso che si sviluppa nel rispetto della storia condivisa e delle rispettive identità.

