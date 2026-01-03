Chiedilo a Zona Wrestling posticipato

Ciao a tutti amici di Zona Wrestling. Vi informiamo che il primo evento CZW dell’anno è stato posticipato e sarà disponibile a partire da martedì 6 gennaio alle ore 17. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e grazie per la vostra comprensione.

Ciao a tutti amici di Zona Wrestling. Un piccolo annuncio per avvisare che il primo CZW dell'anno sarà posticipato e uscirà martedì 6 gennaio alle ore 17.00. Grazie e scusate il ritardo.

