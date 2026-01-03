Chi sono i 6 dispersi e gli 11 feriti italiani nella strage di Crans-Montana

Ecco i primi nomi dei sei dispersi e degli undici feriti italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. La notizia si aggiunge alle prime informazioni sul tragico incendio che ha colpito la località svizzera, evidenziando la difficile situazione delle famiglie e delle autorità coinvolte. Continueremo a seguire gli sviluppi e a fornire aggiornamenti su quanto accaduto.

Spuntano i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il terribile rogo di Crans-Montana. La Farnesina e il Governo sono molti cauti anche perché, come ha spiegato la premier Meloni in una nota, "l'identificazione delle vittime è particolarmente complessa a causa delle gravi ustioni riportate». Ma sui siti online si inizia a delineare un primo triste elenco di chi manca all’appello. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chi sono i 6 dispersi e gli 11 feriti italiani nella strage di Crans-Montana Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi: “Identificazione ancora in corso”, ultime news Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi, ultime news Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, la diretta: identificati 40 morti. Tajani: «Sei italiani dispersi», 11 i feriti. Chi sono i 6 dispersi e gli 11 feriti italiani nella strage di Crans-Montana - Non si sa più nulla anche di Giovanni Tamburi, 16enne bolognese che aveva il telefonino scarico la sera dell’incidente. gazzettadelsud.it

I nomi dei 6 ragazzi italiani dispersi a Crans-Montana. La disperazione delle famiglie: «Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati» - Un suo amico mi ha detto che sono scappati insieme e però poi l’ha perso di vista» ... msn.com

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Il ministro esteri Tajani a Crans-Montana: Italiani tredici feriti e sei dispersi

Mentre si cercano ancora i dispersi, sono tanti i ragazzi che piangono gli amici scomparsi nella tragedia di Crans-Montana #Quartogrado x.com

Quarto Grado. . Mentre si cercano ancora i dispersi, sono tanti i ragazzi che piangono gli amici scomparsi nella tragedia di Crans-Montana #Quartogrado - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.