Chi era Martin Lutero e perché fu scomunicato dalla Chiesa cattolica il 3 gennaio 1521?
Martin Lutero, monaco agostiniano e teologo tedesco, è riconosciuto come il fondatore della Riforma protestante, un movimento che ha avuto un impatto significativo sulla storia religiosa e culturale europea. Scomunicato dalla Chiesa cattolica il 3 gennaio 1521, Lutero fu condannato per le sue critiche alle pratiche ecclesiastiche e per aver promosso dottrine contrarie alla dottrina ufficiale.
Martin Lutero, monaca agostiniano e teologo tedesco, è considerato il padre della Riforma protestante, il movimento religioso che ha profondamente cambiato il volto dell’Europa e della cristianità. Nato in una famiglia della classe media, è stato segnato da un profondo senso di colpa e dalla paura della dannazione eterna. Per questo motivo entra nell’ordine agostiniano nel tentativo di trovare la salvezza, ma la sua crisi spirituale si intensifica. Ad attrarre la sua intelligenza brillante, però, è lo studio della Bibbia, di cui approfondisce in particolare le lettere di San Paolo. Ed è proprio grazie a questo studio che inizia a mettere in discussione molti degli insegnamenti della Chiesa cattolica del suo tempo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: “Chi decide di chiudere la propria vita in modo prematuro perché soffre, lo fa per motivi personali, non perché è depresso. Quando Mario Monicelli saltò dalla finestra fu una scelta lucidissima”: parla Chiara Rapaccini
Leggi anche: Chi è il primo ed ex marito di Isabella Rossellini, Martin Scorsese e perché è finita
Chi era Martin Lutero e perché si distaccò dalla Chiesa cattolica? - Martin Lutero, monaca agostiniano e teologo tedesco, è considerato il padre della Riforma protestante, il movimento religioso che ha profondamente cambiato il volto dell’Europa e della cristianità. msn.com
Lutero era davvero “un figlio di Satana”? - Lo si capisce leggendo “Lutero l’eretico” di Volker Reinhardt, storico tedesco e però non posseduto da quel nazionalismo tedesco ... ilfoglio.it
Chi era Martin Lutero? Se ne parla con Silvana Nitti - Si parla in studio di Martin Lutero Silvana Nitti, docente di Storia del cristianesimo e della chiesa all’Università “Federico II” di Napoli, sopraffina esegeta del pensiero e delle opere di Lutero. la7.it
PERCHÉ NOI CATTOLICI RIFIUTIAMO GLI INSEGNAMENTI PROTESTANTI?
“Tutto ciò che viene fatto in questo mondo è fatto dalla Speranza” Martin Lutero - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.