Chi era Emanuele Galeppini tra le vittime di Crans-Montana Il ritratto del golfista genovese giovane promessa del green

Emanuele Galeppini era un giovane golfista originario di Genova, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana. Promessa del green, aveva mostrato talento e passione per il golf, rappresentando con impegno la sua città e il panorama sportivo italiano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari, mentre la comunità si stringe nel ricordo di un talento precoce e promettente.

Genova, 3 gennaio 2025 – È stato i dentificato questa sera Emanuele Galeppini, il giovane golfista italiano morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La speranza di ritrovarlo vivo era ormai sfumata da ieri, quando la Federazione Italiana Golf aveva pubblicato un post in cui piangeva la sia scomparsa. Ma la famiglia aveva smentito la notizia, aggrappandosi a quel filo di speranza di riabbracciarlo. "Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna ", aveva detto ieri lo zio di Emanuele, Sebastiano Galeppini. Ma oggi il dolore più grande: il nome del 17enne è apparso sulla nota ufficiale della Farnesina.

