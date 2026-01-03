Chi è Rebecca Parziale | età origini lavoro fidanzato famiglia

Rebecca Parziale, 27 anni, è un’influencer italiana di origini napoletane, attiva sui social network come TikTok, Instagram e YouTube. Con un seguito di milioni di persone, condivide contenuti legati alla sua vita e alle sue passioni. È fidanzata e mantiene un rapporto stretto con la famiglia, rappresentando un punto di riferimento per molti dei suoi follower.

Tra i volti noti di TikTok c'è Rebecca Parziale, che vanta un seguito importante anche su Instagram. Parliamo di milioni di follower che seguono questa influencer, attiva anche su YouTube. Non solo, la creator digitale ha un passato nel mondo della televisione. Infatti, è diventata famosa proprio grazie al reality show Il Collegio. Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere. Rebecca Parziale biografia: quanti anni ha, di dov'è, perché è famosa. Nata il 20 marzo del 2007, nel 2026 Rebecca compie 19 anni. Stiamo parlando, infatti, di una giovanissima influencer, del segno zodiacale dei Pesci.

