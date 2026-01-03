Chi è Paolo Campolo papà eroe della ‘brigata civica’ di Crans-Montana | Abbiamo sfondato una porta bloccata e trascinato fuori i ragazzi

Paolo Campolo è un padre e membro della ‘brigata civica’ di Crans-Montana, noto per il suo intervento durante un’emergenza. In una situazione complessa, lui e altri hanno superato ostacoli, come una porta bloccata, per aiutare e mettere in sicurezza le persone coinvolte. La sua azione testimonia l’impegno civico e la volontà di intervenire in momenti critici, contribuendo alla sicurezza della comunità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.