Chi è Paolo Campolo papà eroe della ‘brigata civica’ di Crans-Montana | Abbiamo sfondato una porta bloccata e trascinato fuori i ragazzi
Paolo Campolo è un padre e membro della ‘brigata civica’ di Crans-Montana, noto per il suo intervento durante un’emergenza. In una situazione complessa, lui e altri hanno superato ostacoli, come una porta bloccata, per aiutare e mettere in sicurezza le persone coinvolte. La sua azione testimonia l’impegno civico e la volontà di intervenire in momenti critici, contribuendo alla sicurezza della comunità.
Crans-Montana – "Non si riusciva a entrare facilmente, appena uno o due metri dall'uscio, da lì abbiamo iniziato ad afferrare le persone e a trascinarle fuori”. Paolo Campolo parla a fatica attraverso la maschera. È ricoverato all’ospedale di Sion, i polmoni avvelenati dai fumi tossici del Le Constellation. Nella notte di San Silvestro era a casa, quando ha ricevuro una telefonata disperata dal bar in fiamme: era la figlia della sua compagna. Il locale bruciava. Le scintille delle ‘fontane’, il soffitto in legno, la schiuma acustica, i fumi tossici e l’ondata del ‘flashover”: così è nata la strage a Crans-Montana Orario: 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
