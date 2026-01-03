Chi è Nicolas Maduro il presidente del Venezuela che non ha mai convinto Trump
Nicolás Maduro è il presidente del Venezuela, salito al potere nel 2013 dopo la morte di Hugo Chávez. La sua leadership è stata caratterizzata da crisi economica e politica, che hanno peggiorato le condizioni di vita nel paese. Nonostante le controversie e le opposizioni internazionali, Maduro ha mantenuto il controllo, anche se non ha mai convinto completamente figure come Donald Trump, che hanno criticato la sua gestione e le sue politiche.
Dopo la sua elezione, gran parte dei timori dei cittadini sono divenuti realtà. L'economia venezuelana è crollata dopo anni di cattiva gestione, anche da parte di Chavez. Nello specifico, i controlli sui prezzi e i sussidi hanno prosciugato i fondi dello Stato dipendenti dal petrolio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez - Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese, ... msn.com
Per Maduro "azione simile a Bin Laden e Saddam"Hussein": le accuse Usa, cosa rischia - Il leader venezuelano sarà processato ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si è reg ... adnkronos.com
Nicolas Maduro catturato, chi è il leader politico e perché il Venezuela è in crisi - Chi è il presidente del Venezuela, le accuse di narcotraffico, il patrimonio e le ragioni della crisi ... quifinanza.it
ULTIM'ORA: Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato catturato Lo conferma il presidente Donald Trump su Truth: "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Ni - facebook.com facebook
"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Tr x.com
