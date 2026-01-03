Chi è Nicolas Maduro il presidente del Venezuela che non ha mai convinto Trump

Da ildifforme.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolás Maduro è il presidente del Venezuela, salito al potere nel 2013 dopo la morte di Hugo Chávez. La sua leadership è stata caratterizzata da crisi economica e politica, che hanno peggiorato le condizioni di vita nel paese. Nonostante le controversie e le opposizioni internazionali, Maduro ha mantenuto il controllo, anche se non ha mai convinto completamente figure come Donald Trump, che hanno criticato la sua gestione e le sue politiche.

Dopo la sua elezione, gran parte dei timori dei cittadini sono divenuti realtà. L'economia venezuelana è crollata dopo anni di cattiva gestione, anche da parte di Chavez. Nello specifico, i controlli sui prezzi e i sussidi hanno prosciugato i fondi dello Stato dipendenti dal petrolio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

chi 232 nicolas maduro il presidente del venezuela che non ha mai convinto trump

© Ildifforme.it - Chi è Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela che non ha mai convinto Trump

Leggi anche: Nicolás Maduro, ritratto del Presidente del Venezuela: da autista di bus a capo di Stato fino alla cattura ordinata da Trump

Leggi anche: New York Times: “Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete e letali contro Nicolás Maduro in Venezuela e nei Caraibi”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

232 nicolas maduro presidenteMaduro catturato, chi &#232; il presidente del Venezuela successore di Chavez - Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese, ... msn.com

232 nicolas maduro presidentePer Maduro "azione simile a Bin Laden e Saddam"Hussein": le accuse Usa, cosa rischia - Il leader venezuelano sarà processato ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si &#232; reg ... adnkronos.com

232 nicolas maduro presidenteNicolas Maduro catturato, chi &#232; il leader politico e perché il Venezuela è in crisi - Chi è il presidente del Venezuela, le accuse di narcotraffico, il patrimonio e le ragioni della crisi ... quifinanza.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.