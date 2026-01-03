Chi è Miriam Candurro | biografia età carriera e ruoli in TV e cinema

Miriam Candurro è un'attrice italiana originaria di Napoli, nota soprattutto per il ruolo di Serena Cirillo nella soap opera

Miriam Candurro è l'attrice napoletana nota per Serena Cirillo in Un posto al sole. Dall'esordio premiato con Certi bambini ai successi TV, l'anno di svolta 2017, i libri e il teatro: profilo completo e verificato. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

