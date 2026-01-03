Chi è Marina Tagliaferri | biografia carriera e ruolo di Giulia in Un posto al sole
Marina Tagliaferri è un’attrice e doppiatrice romana, nota per aver interpretato Giulia Poggi in Un posto al sole. Laureata all’Accademia Silvio D’Amico, ha maturato esperienza nel teatro, nel cinema, nelle fiction televisive, nel doppiaggio e nella narrativa. La sua carriera si distingue per versatilità e professionalità, rendendola una presenza riconoscibile nel panorama artistico italiano.
Tantissimi auguri di buon compleanno a Marina Tagliaferri attrice e doppiatrice italiana che compie 72 anni. Per noi tutti è la mitica Giulia Poggi di Un Posto al Sole! AUGURISSIMI!!! #marinatagliaferri #Upas #unpostoalsole #buoncompleanno - facebook.com facebook
