Chi è Marina Tagliaferri | biografia carriera e ruolo di Giulia in Un posto al sole

Marina Tagliaferri è un’attrice e doppiatrice romana, nota per aver interpretato Giulia Poggi in Un posto al sole. Laureata all’Accademia Silvio D’Amico, ha maturato esperienza nel teatro, nel cinema, nelle fiction televisive, nel doppiaggio e nella narrativa. La sua carriera si distingue per versatilità e professionalità, rendendola una presenza riconoscibile nel panorama artistico italiano.

