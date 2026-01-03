Chi è la moglie di Ulisse? Maria Luisa La IX edizione de Il Collegio una massa di incapaci La scuola? Uno sfondo La critica che lo stronca

Nella nona edizione de Il Collegio, il tentativo di ricreare un ambiente scolastico d’altri tempi si combina con pratiche televisive consolidate. L’approccio e le dinamiche della trasmissione sono stati spesso oggetto di critiche, che ne evidenziano limiti e ambiguità nel rappresentare il contesto educativo. Un’analisi che invita a riflettere sul rapporto tra idealizzazione storica e realtà didattica odierna.

