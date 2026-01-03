Chi è la moglie di Ulisse? Maria Luisa La IX edizione de Il Collegio una massa di incapaci La scuola? Uno sfondo La critica che lo stronca
Nella nona edizione de Il Collegio, il tentativo di ricreare un ambiente scolastico d’altri tempi si combina con pratiche televisive consolidate. L’approccio e le dinamiche della trasmissione sono stati spesso oggetto di critiche, che ne evidenziano limiti e ambiguità nel rappresentare il contesto educativo. Un’analisi che invita a riflettere sul rapporto tra idealizzazione storica e realtà didattica odierna.
Nella nona edizione de Il Collegio, il tentativo di ricostruire un ambiente scolastico d'altri tempi si intreccia con meccanismi televisivi ormai ben collaudati. La scuola diventa ambientazione, contesto narrativo, e poco più. Gli adolescenti, selezionati per essere inseriti in una struttura educativa ispirata agli anni '80, finiscono per incarnare ruoli funzionali all'intrattenimento prima ancora che all'idea stessa di percorso formativo.
