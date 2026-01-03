Chi è Ilenia Lazzarin | biografia carriera e filmografia Viola di Un posto al sole

Da sbircialanotizia.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilenia Lazzarin è un’attrice e conduttrice italiana, conosciuta principalmente per il ruolo di Viola Bruni nella soap opera

Chi è Ilenia Lazzarin: attrice e conduttrice, nota come Viola Bruni in Un posto al sole. Biografia completa, tappe della carriera, filmografia e progetti recenti. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

chi 232 ilenia lazzarin biografia carriera e filmografia viola di un posto al sole

© Sbircialanotizia.it - Chi è Ilenia Lazzarin: biografia, carriera e filmografia (Viola di Un posto al sole)

Leggi anche: Chi è Francesco Vitiello: carriera, Un posto al sole e filmografia

Leggi anche: Chi è Maurizio Aiello: carriera, filmografia e Alberto Palladini in Un posto al sole

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.