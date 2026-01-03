Chi è Gina Amarante | età carriera e il doppio ruolo in Un posto al sole

3 gen 2026

Gina Amarante, nata nel 1992 a Pompei, è un’attrice italiana con formazione teatrale a Napoli. Nel suo percorso ha lavorato in teatro, televisione e cinema, distinguendosi anche per il ruolo delle gemelle Cirillo nella serie televisiva

Gina Amarante è un’attrice italiana nata a Pompei nel 1992: formazione a Napoli, teatro, TV e cinema, fino al doppio ruolo delle gemelle Cirillo in Un posto al sole. Profilo completo e filmografia verificata. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

