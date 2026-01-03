Chi è Gabriel Valdez Velazco l'uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli

Gabriel Valdez Velazco è l’uomo al centro delle indagini per la morte di Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. Sono stati resi noti i primi risultati dell’autopsia, che indicano come causa della morte uno strangolamento a mani nude. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e verificare eventuali responsabilità in questa tragica vicenda.

Ragazza uccisa nel cortile. La svolta: c’è un indagato. Ha precedenti per stupro - Gli esiti preliminari dell’autopsia: la 19enne Aurora Livoli è stata strangolata. msn.com

Emilio Gabriel Valdez Velazco è l’uomo fermato per una aggressione avvenuta il giorno prima dell’omicidio della ragazza - facebook.com facebook

