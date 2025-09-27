Tour de Ski 2026, Klaebo domina la sprint tc della Val di Fiemme. Pellegrino in top ten oasport.it
Como-Udinese 1-0: da Cunha stende i bianconeri e fa sognare i lariani sport.quotidiano.net
Perché il 2026 sarà un anno cruciale per la Cina di Xi Jinping lettera43.it
Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l’auto nel Lodigiano: arrestato 49enne dayitalianews.com
Crans-Montana, indagati i titolari del locale per omicidio colposo dayitalianews.com
La sindaca Fragomeni nel calendario Dia segnale di legalità e buona amministrazione reggiotoday.it
Lizzo si mostra in un minuscolo bikini bianco, dopo aver perso 27 chili: “Ho scoperto che il mio peso era uno scudo protettivo, una gioiosa zona di comfort”
Giovanna Russo Coordinatrice: prima volta per l’Italia
Giovanna Russo Coordinatrice nazionale dei Garanti: una prima volta che interroga il presente e apr... ► gbt-magazine.com
Senderos promuove Jashari e Athekame: “Diventeranno protagonisti”
Parole nette e senza giri larghi. Philippe Senderos promuove i giovani svizzeri che orbitano attorn... ► milanzone.it
Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 4 gennaio: le previsioni segno per segno
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYL'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 4 gennaio. L... ► livornotoday.it
Cadute in serie ai Piani di Bobbio: sabato di soccorsi sulle piste da sci
Incidenti a ripetizione sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Anche oggi, sabato 3 gennaio, cadu... ► leccotoday.it
Cosa è la dottrina Monroe che ha ispirato Trump per l’attacco in Venezuela
Nei mesi che hanno portato ai raid su Caracas e all’arresto di Nicolas Maduro, gli Stati Uniti di D... ► lettera43.it
A Varenna arriva la Befana
In occasione dell'Epifania Varenna, che ha appena festeggiato il Capodanno, ritrova un'altra sua g... ► leccotoday.it
Transennata un'area davanti alla cattedrale di San Cetteo per la caduta di alcuni calcinacci
A causa della caduta di alcuni calcinacci dalla facciata della cattedrale di San Cetteo, un'area v... ► ilpescara.it
Calcio: due pareggi 1 1 gare delle 15
17.02 Due pareggi 1-1 nelle due partite delle 15 Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma,due gare delicate per ... ► televideo.rai.it
L'orgoglio di Reggio per l'eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l'invito a dargli un riconoscimento
A Reggio è il giorno dell'orgoglio per l'eroico concittadino che ha rischiato la vita per salvare ... ► reggiotoday.it
Etna: colate laviche sovrapposte, il fronte più avanzato scende fino a quota 1.360 metri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Attività eruttiva in corso nella Valle del Bove L’Istituto Nazional... ► dayitalianews.com
Frattesi Juve, Balzarini: «Spalletti lo vuole, questa la valutazione dell’Inter. E se arriva… Rischia Koopmeiners!»
di Redazione JuventusNews24Frattesi Juve, Balzarini: «Spalletti lo vuole, questa la valutazione dell... ► juventusnews24.com
Sfida Sinner Alcaraz su Sky e NOW: esibizione a Seul il 10 gennaio
Il grande tennis su Sky e NOW accende il 2026 con la sfida Sinner-Alcaraz: i due numeri uno del ten... ► sportface.it
Rigenerazione urbana, la sindaca Celentano: “Nuove possibilità di sviluppo”
La sindaca di Latina, Matilde Celentano, commenta con soddisfazione l’emendamento alla manovra di ... ► latinatoday.it
Garanti dei detenuti, Giovanna Russo eletta coordinatrice nazionale del forum
È la prima donna a ricoprire l'incarico e per questo è speciale la soddisfazione di Giovanna Franc... ► reggiotoday.it
Bellini trascina la Pianese, 4 2 all’Ascoli
Piancastagnaio (Siena), 3 gennaio 2025 – Un super Pianese cala il poker, battendo l’Ascoli (in diec... ► sport.quotidiano.net
Formazioni Ufficiali Juve Lecce, ecco gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Juve Lecce, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagl... ► calcionews24.com
Baldanzi, scatto Fiorentina: contatti avviati con la Roma
Nuovo scatto sul futuro di Tommaso Baldanzi. Nelle ultime ore si è inserita con decisione la Fioren... ► sololaroma.it
Pontedera Torres 1 3, tracollo granata che pesa
Pontedera, 3 gennaio 2026 – Un brutto Pontedera perde in casa 1-3 lo scontro diretto tra ultime in ... ► lanazione.it
La lite finisce a bottigliate: 23enne ferito al viso
Lite con aggressione in via Gramsci nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio.Un ragazzo di 23 ... ► genovatoday.it
Venere, Saturno, Giove in opposizione, la Luna e gli altri eventi astronomici di gennaio: cosa devi sapere (e dove guardare)
Dopo la luna piena del 3 gennaio, nota come Luna del Lupo, per gli appassionati la data da tenere d... ► quotidiano.net
Case di comunità, arrivano gli psicologi di base
Uno psicologo di base e un servizio stabile di Psicologia di assistenza primaria nei Distretti del... ► udinetoday.it
Lavoratrice aggredita all'aeroporto di Pisa, Ghimenti e Piu (Avs): "Chi lavora non può pagare il prezzo della disorganizzazione e dell'impunità"
"Quanto avvenuto all’aeroporto di Pisa è un fatto di una gravità assoluta e non può essere archivi... ► pisatoday.it
Stefano De Martino, Capodanno "segreto": ecco con chi ha festeggiato
Belén lontana alle Maldive e lui, suo ex marito, a Napoli con gli amici di sempre. Stefano De Mart... ► napolitoday.it
I conti correnti pignorati e le strade devastate per la rete idrica, il presidente del Codacons: "Ecco come tutelarsi"
Bollette errate, truffe on line sempre più sofisticate, novità poco chiare nella gestione del serv... ► agrigentonotizie.it
La sindaca di Siderno, Fragomeni, è stata inclusa nel calendario istituzionale della Direzione Inv... ► reggiotoday.it
Serie C, Cittadella Virtus Verona: le pagelle degli uomini di Iori
Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la vittoria contro la Virtus Verona nella 20ªgiornata... ► padovaoggi.it
Palazzo Chigi sull’attacco Usa in Venezuela: «L’azione militare non è la strada, ma difesa legittima»
«Il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ... ► open.online
Cittadella forza 4, Virtus Verona schiantata nel derby al Tombolato
Anno nuovo, altri tre punti. Il Cittadella riparte da una vittoria, esattamente come aveva conclus... ► padovaoggi.it
Sindrome dell'acquisto compulsivo, lo psichiatra: "Ecco come farsi aiutare"
Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria forense (SIPF): un fenomeno molto d... ► quotidiano.net
Volley, il 2026 della Consar inizia a Pineto: una sfida che vale il secondo posto
Comincia da Pineto, con una partita che vale il secondo posto in classifica, il 2026 della Consar ... ► ravennatoday.it
Inter Bologna, la conferenza stampa di Chivu: “Hanno un’identità chiara, Cancelo? Parlo dei miei giocatori”
La Serie A è tornata a regalare emozioni anche nel nuovo anno e l’Inter si ritroverà ad affrontare ... ► forzainter.eu
Anna Tatangelo mamma bis: svelata la nascita di Beatrice, ma non da lei
Il dolce annuncio di Anna Tatangelo è stato rovinato da un parente troppo entusiasta: ecco cos... ► gossipnews.tv
Crans Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto ‘è una catastrofe'”
Attacco Usa al Venezuela, esulta la Nobel Machado: «Siamo pronti». Maduro e la moglie catturati: verso il processo a NY anche per il figlio – La diretta
Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori ... ► open.online
Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026: gli accoppiamenti del KO system
Il progetto Grande Slam si preannuncia forse più complicato del previsto per Domen Prevc, vincitore... ► oasport.it
Notte di vandalismo in città, varie auto danneggiate. C'è un sospettato
ANCONA – Un somalo di poco meno di 30 anni, trovato dalla polizia in evidente stato di alterazione... ► anconatoday.it
Frontale tra due auto: tre feriti e strada chiusa, poi riaperta a senso unico alternato
Frontale tra due auto verso le 14 di oggi, sabato 3 gennaio, a Struppa. Tre i feriti: due sono sta... ► genovatoday.it
Da sei mesi più buio sulla A29: tutta colpa dei furti di cavi di rame
Sei mesi fa, a causa di un furto di rame, l'autostrada A29 è rimasta completamente al buio. Possib... ► palermotoday.it
Sassuolo Parma 1 1 | Ancora Almqvist, Muiric dic no
Il primo vero Parma della stagione, quasi come lo aveva in mente Cuesta, l’allenatore spagnolo lo ... ► parmatoday.it
Colpisce con un calcio il cane antidroga: arrestato
PIAZZALE ALPINI. Marocchino di 28 anni bloccato dalla polizia locale con 64 grammi di hashish la no... ► ecodibergamo.it
Discariche abusive a Sala di Mosorrofa, in 5 mesi i rifiuti sono aumentati
Due discariche abusive di rifiuti, già segnalate, non sono state rimosse e cinque mesi dopo, nel s... ► reggiotoday.it
Il questore La Rosa verso Messina, il saluto del sindaco Falcomatà
Reggio Calabria saluta il questore Salvatore La Rosa, pronto a lasciare la guida della questura ci... ► reggiotoday.it
Piero Pelù e Gianna Fratta si separano. Il rocker sui social: “Anni molto belli insieme, ci siamo lasciati con rispetto”
Firenze, 3 gennaio 2026 – Piero Pelù e Gianna Fratta si sono separati: è lo stesso cantante a darne... ► lanazione.it
Aggressione con una bottiglia a Termini: 23enne arrestato per tentato omicidio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ferito al collo il nuovo compagno dell’ex Un 23enne è stato arresta... ► dayitalianews.com
Trova un petardo di Capodanno e lo fa esplodere: ferito a gambe, braccia e viso
Ha fatto esplodere un grosso petardo trovato in strada, residuo dei festeggiamenti del Capodanno, ... ► chietitoday.it
Genoa Pisa, al Ferraris finisce 1 1. Gol di Colombo, risponde Leris | Le foto | La cronaca
Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. Le form... ► ilsecoloxix.it
"No all'azione militare ma intervento difensivo è legittimo". Il governo si schiera con Trump
Roma prende posizione dopo il blitz americano in Venezuela e lo fa richiamando una linea di princip... ► ilgiornale.it
Pronostico Fulham Liverpool: rischiano di inciampare di nuovo
Fulham-Liverpool è una partita valida per la ventesima giornata di Premier League e si gioca domeni... ► ilveggente.it
Campobasso, morte per intossicazione: gli esami escludono cause legate a funghi e veleno per topi
I funerali potrebbero essere posticipati a metà della prossima settimana. Sono stati condotti nuovi... ► ildifforme.it
Pellegrino porta in dote il primo punto dell'anno nuovo
Alla fine il punto di Reggio Emilia con il Sassuolo potrebbe tornare utile. L'1-1 con il Sassuolo ... ► parmatoday.it
Verissimo, Martina Stella e la separazione da Andrea Manfredonia: “Matrimonio affollato”
(Adnkronos) – Verissimo oggi ha riproposto l'intervista di Martina Stella, dove l'attrice ha parlato... ► periodicodaily.com
Boom di richieste di panettoni: DaV raddoppia gli spazi ad Albano
FINO A 1.500 AL GIORNO. Giusto in tempo per Natale è raddoppiata la superficie produttiva a disposi... ► ecodibergamo.it
Venezuela, italiana a Caracas sotto choc: “Casa tremava per esplosioni, file infinite ai negozi”
(Adnkronos) – ''Tremava a ogni esplosione la casa'' dove vive a Caracas, ''il bombardamento ci ha sv... ► periodicodaily.com
Quando Francesca Albanese si paragonava a Maduro
Con un'operazione durata appena una manciata di ore, gli Stati Uniti hanno colpito installazioni mi... ► ilgiornale.it
Mercato Inter: scelto il difensore centrale ma deve liberarsi un posto
di Redazione Inter News 24Mercato Inter: la società ha scelto il difensore centrale, ma per far sì c... ► internews24.com
Prezzi, Napoli la città più economica d’Italia: rispetto a Milano la vita costa il 60% in meno
Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. La più economica... ► ildenaro.it
Sud chiama Nord, De Luca: "Non voglio incarichi perché devo occuparmi di un nuovo progetto"
“Il mio partito nazionale rimane Sud chiama Nord, ma io da oggi mi occuperò di altro, porterò avan... ► messinatoday.it
Talenti, uomini, numeri, tecnologia. Perché è difficile combattere la Cina
Nel libro di Aresu i nomi degli artefici dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale che segna uno... ► laverita.info
Sogliano, il laboratorio Verona: salvezza e plusvalenze senza rumore
A Verona il tempo non si misura in sessioni di mercato, ma in cicli. Alcuni si chiudono, altri ripa... ► serieagoal.it
Dati, propaganda e intimidazione. La strategia dietro l’attacco Handala
Tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026 il gruppo hacker Handala, descritto da più fonti di th... ► formiche.net
Genoa Pisa e Sassuolo Parma finiscono 1 1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere
Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono entrambe con il risultato di 1-1: la classifica si muove per ... ► fanpage.it