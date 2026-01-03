Che vino usi per cucinare? Spoiler | deve essere di ottima qualità

Per cucinare, è importante scegliere un vino di buona qualità, preferibilmente secco, come un bianco fresco o un rosso morbido. La qualità del vino influisce direttamente sul risultato finale, arricchendo i piatti di aromi autentici e profondi. Evitare vini troppo economici o di dubbia provenienza garantisce un sapore equilibrato e un risultato gastronomico più autentico e raffinato.

Cucinare con il vino è un'arte che va ben oltre il semplice gesto di versare un liquido in padella. La tecnica della sfumatura serve a sciogliere i grassi e a recuperare gli aromi rimasti attaccati al fondo del tegame, creando una salsa densa e saporita. Tuttavia, esiste un errore comune che può rovinare ore di lavoro: usare un vino scadente. La regola d'oro dei grandi chef è semplice: se non lo berresti in un calice, non dovresti metterlo nel piatto. Molti pensano che il calore della cottura elimini i difetti di un vino economico, ma la realtà è opposta. Quando il vino evapora, l'alcol svanisce, ma i sapori rimangono concentrati.

