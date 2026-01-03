Che cosa mangeremo nel 2026? Il nostro sondaggio annuale Quinta puntata | la destinazione

Quali saranno le tendenze alimentari nel 2026? Nel corso del nostro sondaggio annuale, analizziamo le previsioni di esperti del settore, giornalisti e critici gastronomici. In questa quinta puntata, ci concentriamo sulla destinazione dei nostri piatti futuri, offrendo un quadro chiaro e approfondito delle possibili evoluzioni culinarie che ci attenderanno nei prossimi anni.

Quinta puntata del nostro consueto sondaggio tra gli opinion leader, i giornalisti e i critici gastronomici su quello che ci aspetta a tavola nel 2026. Oggi la domanda è: quale sarà la destinazione gastronomica dell'anno appena iniziato? Rispondono in 72. Nadia Afragola (giornalista) L'asse Atene–Salonicco–Santorini. Nel 2026 la MICHELIN si allarga e porta dentro Salonicco e Santorini (oltre ad Atene). Quando una guida così decide di accendere i riflettori, è un segnale. In alternativa, Il Cairo Alice Agnelli (scrittrice, @agipsyinthekitchen) Parigi per un tour delle boulangerie Paolo Alciati (Turismo del GustoVinibuoni d'Italia) Italia Giovanni Angelucci (Gambero Rosso Tv, Vanity Fair) Thailandia Cinzia Benzi (scrittrice e degustatrice) Aggiungo eno-gastronomica e dico Bordeaux Davide Bertellini (key opinion leader e giornalista) Il Cairo Maurizio Bertera (La Cucina Italiana, Vanity Fair, La Gazzetta dello Sport) Friuli-Venezia Giulia, mai così vivace e con tanti locali in crescita Emanuele Bonati (milanocentrico.

