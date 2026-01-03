Chanel Totti in vacanza il nuovo look spiazza tutti | A chi somiglia

Chanel Totti, giovane influencer e figlia di Francesco Totti, si mostra in vacanza con un nuovo look che suscita curiosità. Con 18 anni e una presenza crescente sui social, la sua immagine attira l’attenzione del pubblico e dei media, alimentando discussioni su somiglianze e stili. Tra scelte di moda e vita privata, Chanel continua a essere protagonista nel panorama delle giovani influencer italiane.

Diciotto anni, 666mila follower su Instagram e un cognome che continua ad attirare l’attenzione mediatica. Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, resta una delle figure più osservate tra i giovani volti dei social. Cresciuta sotto i riflettori, anche dopo la separazione dei genitori avvenuta nel 2022, al termine di quasi vent’anni di relazione e tre figli, ogni sua apparizione pubblica continua a generare interesse e discussione. Nella giornata del 2 gennaio 2026, Chanel ha pubblicato un nuovo post sui social che, nel giro di poche ore, ha superato quota 100 commenti. Tre scatti essenziali, ma capaci di catalizzare l’attenzione degli utenti, anche grazie a un dettaglio che non è passato inosservato: l’accessorio indossato dalla giovane, un balaclava, elemento sempre più presente nei trend moda degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Chanel Totti in vacanza con la sorellina Isabel e mamma Ilary. Il web impazzisce: "Siete bellissime" Leggi anche: Qual è la città scelta da Chanel Totti per la vacanza di fine 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Qual è la città scelta da Chanel Totti per la vacanza di fine 2025; Chanel Totti ad Amsterdam con il balaclava: Uguale a mamma Ilary, bellissima. Le foto; Ilary Blasi in vacanza con Tamara Pisnoli: le ex di Francesco Totti e Daniele De Rossi ballano a Cortina tra politici e vip; Ilary Blasi in vacanza con Tamara Pisnoli (con Muller e Mezzaroma): le ex di Francesco Totti e Daniele De Rossi ballano a Cortina tra.... Qual è la città scelta da Chanel Totti per la vacanza di fine 2025 - Il primo anno da maggiorenne di Chanel Totti si sta chiudendo “col botto”. fanpage.it

Ilary Blasi e Chanel Totti, mamma e figlia a Ibiza in versione sirenette - Della loro vacanza, mamma e figlia hanno mostrato ai follower qualche momento imperdibile: dalle escursioni ai ... tgcom24.mediaset.it

Ilary Blasi in vacanza con Tamara Pisnoli: le ex di Francesco Totti e Daniele De Rossi ballano a Cortina tra politici e vip - La loro amicizia non è una novità e nonostante i divorzi dagli ex mariti Francesco Totti e Daniele De Rossi, Ilary Blasi e Tamara Pisnoli l'hanno mantenuta salda. msn.com

Chanel Totti lancia il balaclava come accessorio must have per affrontare il freddo in modo trendy. https://fanpa.ge/Ip6qD - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.