Certo le vacanze di Natale sono perfette per sciare Ma dopo un anno di inattività può aumentare il rischio di infortunii Alcuni consigli pratici per non rovinarsi la vacanza sulla neve

Le vacanze di Natale sono un momento ideale per sciare, ma dopo un lungo periodo di inattività è importante prestare attenzione per evitare infortuni. Con alcuni semplici consigli pratici, è possibile godersi la neve in sicurezza e preservare il piacere di questa tradizione. Il ritorno sulla neve, soprattutto durante le festività, rappresenta un’occasione speciale per molti italiani, purché si adottino le giuste precauzioni.

I l ritorno sulla neve, soprattutto durante le vacanze natalizie, è per molti italiani un appuntamento irrinunciabile. Secondo i dati Istat, ogni anno oltre 2,4 milioni di persone praticano sport invernali. Un piacere che, però, può trasformarsi facilmente in una fonte di dolori e infortuni se si mettono gli sci senza la giusta preparazione. A ricordarlo è Assosalute, l'Associazione nazionale farmaci di automedicazione parte di Federchimica, che insieme al professor Michelangelo Giampietro, docente alla Scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell'esercizio fisico dell'Università Sapienza di Roma, ha fatto il punto sui rischi legati al ritorno allo sci dopo mesi di inattività.

