Il Centro Tecnico BM Arezzo riprende il campionato di Serie B domenica 4 gennaio, quando alle 18 ospiterà al Palasport Estra l’Elah Genova. Si tratta della quattordicesima giornata di andata, penultima prima della pausa. Una partita importante per la squadra di casa, che si prepara a affrontare l’avversario in un incontro che segna l’inizio del nuovo anno sportivo.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – D omenica 4 Gennaio alle 18 il Centro Tecnico BM Arezzo ospiterà al Palasport Estra l'Elah Genova per la prima partita del 2026 valida per la quattordicesima e penultima giornata di andata del Campionato di Serie B. Dopo la bruciante sconfitta di Empoli giunta nell'ultimo secondo di gara, la squadra di coach Fioravanti si trova ad affrontare al Palasport Estra Genova formazione già avversaria degli amaranto due stagioni fa, la formazione ligure è guidata in panchina da coach Piastra, mentre in campo il miglior realizzatore è il giovane Brescianini che segna più di 15 punti a partita, seguito da Venga, Ferri e Pintus tutti oltre la doppia cifra di realizzazione per gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro Tecnico BM Arezzo torna il campionato, Domenica arriva Genova

Leggi anche: Centro Tecnico BM Arezzo domenica in trasferta a San Miniato

Leggi anche: Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita domenica al Palasport Estra la Legnaia Firenze

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Centro Tecnico BM Arezzo torna il campionato, domenica arriva Genova; BASKET SERIE B: gli impegni di gennaio per il riscatto. La Sba di Fioravanti vuole subito risalire.

Centro Tecnico BM Arezzo torna il campionato, Domenica arriva Genova - La partita tra Centro Tecnico BM ed Elah Genova è programmata per Domenica 4 Gennaio, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. lanazione.it