Centro Tecnico BM Arezzo torna il campionato Domenica arriva Genova
Il Centro Tecnico BM Arezzo riprende il campionato di Serie B domenica 4 gennaio, quando alle 18 ospiterà al Palasport Estra l’Elah Genova. Si tratta della quattordicesima giornata di andata, penultima prima della pausa. Una partita importante per la squadra di casa, che si prepara a affrontare l’avversario in un incontro che segna l’inizio del nuovo anno sportivo.
Arezzo, 3 gennaio 2026 – D omenica 4 Gennaio alle 18 il Centro Tecnico BM Arezzo ospiterà al Palasport Estra l'Elah Genova per la prima partita del 2026 valida per la quattordicesima e penultima giornata di andata del Campionato di Serie B. Dopo la bruciante sconfitta di Empoli giunta nell'ultimo secondo di gara, la squadra di coach Fioravanti si trova ad affrontare al Palasport Estra Genova formazione già avversaria degli amaranto due stagioni fa, la formazione ligure è guidata in panchina da coach Piastra, mentre in campo il miglior realizzatore è il giovane Brescianini che segna più di 15 punti a partita, seguito da Venga, Ferri e Pintus tutti oltre la doppia cifra di realizzazione per gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
