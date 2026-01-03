C’è la capolista Livorno Serve trovare la fiducia

Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, la Ristopro si trova a dover affrontare alcune sfide. La capolista Livorno rappresenta un ostacolo importante, ma è fondamentale ritrovare fiducia e concentrazione. Solo con un atteggiamento equilibrato e determinato la squadra potrà risalire la corrente e migliorare il proprio rendimento.

Dopo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, la Ristopro fa i conti con le proprie difficoltà. Al termine del match contro Jesi, l’allenatore Luciano Nunzi ha provato a fare il punto della situazione, evidenziando sia gli aspetti tecnici che quelli emotivi che hanno condizionato la partita. "Abbiamo subito l’aggressività degli avversari – ha spiegato Nunzi – e devo essere sincero, non me l’aspettavo. La partita avrebbe potuto darci una carica particolare, invece ha avuto l’effetto contrario, provocando un blocco emotivo iniziale che solo nel secondo quarto siamo riusciti a superare, ricucendo lo svantaggio fino a meno quattro possessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

