Cavalierato due encomi e svariate medaglie al Merito | il maggiore Zingale va in pensione

Il maggiore Carlo Zingale, comandante del nucleo operativo e radiomobile di Pisa, si appresta a lasciare il servizio dopo oltre quarant’anni di carriera. Con due encomi e numerose medaglie al Merito, ha dedicato la sua vita alla tutela della sicurezza pubblica. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un importante patrimonio per la comunità e l’Arma dei Carabinieri.

Pisa, 3 gennaio 2026 – Dopo oltre quattro decenni trascorsi al servizio dello Stato e dei cittadini, il maggiore Carlo Zingale, comandante del nucleo operativo e radiomobile di Pisa, lascia il servizio attivo nell’Arma dei carabinieri. Siciliano di nascita ma profondamente legato al territorio toscano, il maggiore Zingale ha intrapreso il suo percorso professionale nel 1983. In 43 anni di carriera ha attraversato l’Italia ricoprendo incarichi di grande responsabilità operativa e territoriale. Dopo le esperienze al reparto squadriglie di Nuoro e presso le stazioni di Castelnuovo Garfagnana e Lucca - San Concordio, ha comandato con equilibrio e fermezza le realtà di Vagli di Sotto, Camporgiano e Lucca - Borgo Giannotti, diventando un punto di riferimento per le comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalierato, due encomi e svariate medaglie al Merito: il maggiore Zingale va in pensione Leggi anche: Medaglie al merito per gli anni di servizio: il comandante Lachi saluta i Carabinieri che andranno in pensione Leggi anche: Viterbo premia impegno e memoria, dieci onorificenze al merito e due medaglie d'onore: i nomi

