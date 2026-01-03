Caterina Balivo scopre come si pronuncia Jalisse e rimane spiazzata | Ma come me lo dite così?
Caterina Balivo ha scoperto come si pronuncia correttamente Jalisse, dopo aver ascoltato Fabio Ricci e Alessandra Drusian. La conduttrice si è sorpresa nel scoprire di aver sempre pronunciato in modo diverso il nome del duo musicale, che ha chiarito la corretta pronuncia. Questa scoperta offre uno sguardo interessante sull’importanza di conoscere le pronunce corrette di nomi e marchi.
Come si pronuncia davvero Jalisse? Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno fatto chiarezza e hanno spiazzato Caterina Balivo, che ha scoperto di essere ricorsa sempre alla pronuncia sbagliata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caterina Balivo e le scarpe in vendita su Vinted, Selvaggia Lucarelli attacca: «Ma perché lo fa?». La conduttrice replica così
Leggi anche: Caterina Balivo e gli addobbi natalizi mancanti a La volta buona, a Fanpage.it disse: “Si vede che la tv non ha soldi”
Caterina Balivo scopre come si pronuncia Jalisse e rimane spiazzata: “Ma come, me lo dite così?” - Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno fatto chiarezza e hanno spiazzato Caterina Balivo, che ha scoperto di essere ... fanpage.it
Lory Del Santo ha più volte sostenuto che Sergio Leone si sarebbe presentato in perizoma davanti a lei. La figlia del regista l’ha denunciata. La procura di Roma ha chiuso le indagini per diffamazione aggravata. Nell’inchiesta compare anche Caterina Balivo. - facebook.com facebook
Martedì #6gennaio Stefano De Martino sarà per la prima volta ospite in studio di Caterina Balivo a #LaVoltaBuona. La sera stessa condurrà in diretta #AffariTuoi speciale #LotteriaItalia. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.