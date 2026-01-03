Catania beccato al volo dai Carabinieri mentre si reca a consegnare droga | arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni di Catania è stato arrestato dai Carabinieri mentre si trovava in auto, intento a consegnare droga. L’intervento, condotto dalla Sezione Radiomobile del Comando Provinciale, ha portato all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. L’indagine, ancora in corso, si basa su indizi raccolti e sarà oggetto di verifiche giudiziarie.

Aveva organizzato un'attività di "recapito" droga a domicilio il pregiudicato 40enne di Catania che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionali, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 40enne suo malgrado infatti, in via Carrubella intorno alle 15.00, ha destato l'attenzione dei militari di pattuglia sulla gazzella della Radiomobile che, avendolo visto svoltare pericolosamente verso via Passo Gravina alla guida della sua Fiat Punto, proprio un attimo dopo aver notato la loro presenza, hanno deciso di vederci chiaro e lo hanno così "puntato" intimandogli l'alt.

