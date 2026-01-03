Caso Solomon Tombelli Associazione ex deportati | Le parole di Marco Carrai gravi e indegne

Le recenti dichiarazioni di Marco Carrai, che hanno paragonato una posizione politica ai forni crematori nazisti, sono state giudicate gravemente inappropriate dall’Associazione ex deportati e dal Caso Solomon. Queste affermazioni rappresentano una violazione della memoria storica e un’offesa alle vittime dell’Olocausto, suscitando un forte sdegno e richiedendo una riflessione sul rispetto della storia e delle sue tragedie.

"Le parole di Marco Carrai sono gravi e indegne. Accostare una presa di posizione politica ai forni crematori nazisti non è solo un insulto personale: è una violenza sulla memoria.La Shoah non è un’arma retorica da usare contro chi dissente, ma una tragedia storica da sottrarre a ogni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

