Caso Solomon Tombelli Associazione ex deportati | Le parole di Marco Carrai gravi e indegne

Le recenti dichiarazioni di Marco Carrai, che hanno paragonato una posizione politica ai forni crematori nazisti, sono state giudicate gravemente inappropriate dall’Associazione ex deportati e dal Caso Solomon. Queste affermazioni rappresentano una violazione della memoria storica e un’offesa alle vittime dell’Olocausto, suscitando un forte sdegno e richiedendo una riflessione sul rispetto della storia e delle sue tragedie.

