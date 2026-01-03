Caso Solomon l’assessore Madau | Io minacciato di morte ma non faccio marcia indietro Non è il benvenuto a Firenze

L’arrivo di Manor Solomon a Firenze ha suscitato reazioni contrastanti, con l’assessore Madau che ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte e di non volersi arrendere. La vicenda evidenzia le tensioni attorno al trasferimento e apre un dibattito sui limiti della protesta e sulla gestione delle critiche in ambito sportivo e cittadino. La situazione continua a essere al centro dell’attenzione locale e mediatica.

Firenze, 3 gennaio 2025 – Non si placa la polemica scoppiata a Firenze attorno all’arrivo di Manor Solomon, rinforzo per l’attacco della Fiorentina. Al centro del dibattito c’è Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore alla cultura di Sesto Fiorentino, che ha criticato duramente l’ingaggio del calciatore israeliano. Quanto è costato il Capodanno di Siena: Samira Lui è il personaggio tv del momento, Irama artista top L’assessore: “Non sei il benvenuto a Firenze”. In un post pubblicato su Facebook, Madau aveva scritto: “Non sei il benvenuto a Firenze”, facendo riferimento al sostegno pubblico espresso in passato da Solomon alle politiche del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

