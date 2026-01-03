Caso Signorini Corona | Ho parlato in Procura per un' ora dei reati da lui commessi nel suo cellulare Sodoma e Gomorra - VIDEO

Fabrizio Corona ha rilasciato una dichiarazione dopo aver incontrato i pubblici ministeri di Milano in relazione alla denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn. Durante l'audizione, Corona ha affermato di aver discusso per un'ora sui presunti reati di Signorini, sottolineando che nel suo cellulare si troverebbero contenuti complessi. La vicenda coinvolge questioni legali e di privacy, con sviluppi che saranno approfonditi nelle prossime settimane.

Fabrizio Corona dopo essere stato ascoltato dai pm di Milano a seguito della denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn: "Se prendono il suo cellulare trovano Sodoma e Gomorra. 50, 100, 1000 messaggi che manda ai ragazzini in cui scrive 'se vuoi fare il Grande Fratello devi scopare con me' è un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Signorini, Corona: "Ho parlato in Procura per un'ora dei reati da lui commessi, nel suo cellulare Sodoma e Gomorra" - VIDEO Leggi anche: Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra” Leggi anche: Corona interrogato dai PM milanesi per un’ora: “Signorini? Nel suo cellulare troveranno Sodoma e Gomorra” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fabrizio Corona: Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini; Caso Signorini, Corona interrogato e l'ipotesi di una nuova indagine; Caso Corona–Signorini, cosa sappiamo finora: le accuse, le indagini della Procura di Milano e la posizione di Mediaset; Dopo le accuse di Corona sul presunto «sistema» per entrare al Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset. Caso Alfonso Signorini, parla Antonio Medugno: «Non sono mai andato a letto con lui, ho gestito male la situazione e fatto poi quattro anni di terapia» - L'ex concorrente del Grande fratello dopo aver denunciato il conduttore (ora indagato) per violenza sessuale e estorsione ha raccontato la sua verità in un video social: «Sono stato manipolato dal mio ... vanityfair.it

Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra” - L'ex paparazzo è stato ascoltato dai giudici dopo l'apertura dell'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn ... tpi.it

Caso Signorini, Corona interrogato e l'ipotesi di una nuova indagine: "Ho fatto i nomi, due denunce in arrivo" - L'ex paparazzo è stato ascoltato dai pm: "Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Signorini, secondo me gli busseranno a casa". libero.it

Milano, caso Signorini: Corona ascoltato in procura - 1mattina News 24/12/2025

Caso Signorini, interviene il Codacons: "Alla luce della gravità e della risonanza delle segnalazioni emerse, non è sufficiente fermare il conduttore. Occorre sospendere cautelativamente l'intera messa in onda della nuova edizione del 'Grande Fratello'" - facebook.com facebook

Signorini su Chi evita il caso Medugno: "Il principio resta lo stesso di sempre: donare senza pretendere" x.com

