Case di comunità arrivano gli psicologi di base

Da oggi, nelle Case di comunità e nei Distretti dell'azienda sanitaria, è disponibile uno psicologo di base. Questo servizio stabile di Psicologia di assistenza primaria mira a offrire supporto e interventi tempestivi, integrando l'assistenza sanitaria con un approccio più vicino alle esigenze della popolazione. Un passo importante verso un sistema più accessibile e omogeneo di servizi di salute mentale sul territorio.

Uno psicologo di base e un servizio stabile di Psicologia di assistenza primaria nei Distretti dell'azienda sanitaria e nelle Case di comunità. Le proposte, che potrebbero presto trasformarsi in novità anche nel nostro territorio, arrivano dall'ultima bozza del Piano di azioni nazionale per la.

++ SANITA' TERRITORIALE, INAUGURATE LE CASE DELLA COMUNITA' DI SACILE E MANIAGO ++ https://www.friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/sanita-territoriale-inaugurate-case-comunita-sacile-maniago-29-dicembre-2025/ #fvg #friulioggi - facebook.com facebook

