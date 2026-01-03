Case di comunità arrivano gli psicologi di base

A partire da ora, nelle Case di Comunità e nei Distretti dell'azienda sanitaria, sarà disponibile un servizio di Psicologia di assistenza primaria. Uno psicologo di base offrirà supporto e consulenza, contribuendo a garantire un'assistenza più completa e accessibile ai cittadini. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo della salute mentale all’interno del sistema sanitario territoriale, assicurando un intervento tempestivo e di qualità.

Uno psicologo di base e un servizio stabile di Psicologia di assistenza primaria nei Distretti dell'azienda sanitaria e nelle Case di comunità. Le proposte, che potrebbero presto trasformarsi in novità anche nel nostro territorio, arrivano dall'ultima bozza del Piano di azioni nazionale per la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

