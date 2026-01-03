CascinaOltre brinda al nuovo anno

Il comitato CascinaOltre ha celebrato l'inizio del nuovo anno sabato 3 gennaio 2026, con un incontro tra cittadini e rappresentanti. L’evento ha previsto uno scambio di auguri e un brindisi collettivo, segnando un momento di condivisione e rinnovata attenzione alle questioni della comunità. Un’occasione per rafforzare i legami e guardare con fiducia al futuro di Cascina.

Cascina, sabato 3 gennaio 2026 - Il comitato civico e politico CascinaOltre ha salutato l'arrivo del nuovo anno con un momento di incontro, fatto di scambio di auguri e un brindisi condiviso. Un'occasione conviviale, tenutosi nella serata di martedì 30 ottobre al circolo Arci Albanova a Cascina, con cui il comitato ha voluto augurare a tutti i cittadini cascinesi un 2026 sereno e ricco di prospettive positive. Un momento di convivialità al Circolo Arci Albanova -Cascina, preparato dalla signora Susi che ringraziamo per la cura e la cortesia, che è stato anche l'occasione per ripercorrere il nostro impegno al servizio di Cascina e all'interno della maggioranza politica che sostiene l'amministrazione Betti.

