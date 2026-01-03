Casapulla installata la panchina multimediale con Led wall

A Casapulla è stata installata una nuova panchina multimediale dotata di LED wall, posizionata in prossimità di un’area pubblica. L’intervento, completato ieri, mira a offrire uno spazio di aggregazione e informazione per i cittadini, integrando tecnologia e arredo urbano in modo funzionale e sobrio. Questa iniziativa si inserisce nell’ottica di migliorare gli spazi pubblici e promuovere l’uso di strumenti digitali a servizio della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri è stata ultimata l’installazione di una panchina multimediale con annesso Led wall in prossimità per la comunità di Casapulla. Nei prossimi giorni il sistema sarà arricchito di contenuti digitali che consentiranno a visitatori, turisti e cittadini di Casapulla di accedere a informazioni, approfondimenti storici e materiali multimediali dedicati al monumento, permettendo al contempo di ammirarlo dal vivo in un’esperienza innovativa e immersiva. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento della Regione Campania, nell’ambito del progetto “La città sotto la città”, che vede il Comune di Santa Maria Capua Vetere come capofila e la partecipazione di altri cinque comuni partner. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casapulla, installata la panchina multimediale con Led wall Leggi anche: 'La Lotta d’Ercole con Acheloo', in scena il mito con musica barocca e scenografia multimediale Leggi anche: La compagnia Slowmachine in scena con "Notti", un viaggio multimediale nella fragilità dei sentimenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. … ma mancava il punto luce che fa davvero atmosfera. Dopo l’installazione, la stanza cambia totalmente: più calda, più elegante, più “casa”. Leolamp — uniche sedi: Maddaloni / Casapulla Scrivici in DM e ti consigliamo il lampadario giusto per la tua stan - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.