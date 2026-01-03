casadei torna di moda in casa napoli ipotesi di scambio con vergara

Cesare Casadei torna a essere un nome di interesse per il Napoli, che aveva già mostrato entusiasmo per il suo acquisto lo scorso gennaio prima di optare per Billing. La possibile operazione di scambio con Vergara, attualmente al Torino, rappresenta una delle ipotesi di mercato che circolano in queste settimane. La situazione rimane in evoluzione, con il club azzurro che valuta le opzioni per rinforzare il reparto.

Cesare Casadei torna di moda nel calciomercato del Napoli. Prima che approdasse al Torino, gli azzurri lo avevano cercato lo scorso gennaio, per poi virare su Billing. Casadei e l’ipotesi di scambio con Vergara. Come riportato da La Stampa: Casadei non gioca titolare da quattro partite di fila ma è tornato di moda con l’inizio delle compravendite invernali. La promessa azzurra piace a Lazio e Fiorentina, ma può tornare un’idea anche del Napoli, che un anno fa aveva pensato all’ex Chelsea e ha un giocatore che può interessare ai granata, il 22enne Antonio Vergara. Con Billing il Napoli aveva mollato l’ex centrocampista del Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

