Casa in fiamme a Casale di Mezzani | una famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco

Una famiglia di Casale di Mezzani è stata messa in salvo dai vigili del fuoco durante un incendio divampato intorno alle 13. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Interventi rapidi hanno evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza degli abitanti coinvolti. La vicenda resta sotto osservazione mentre le autorità indagano sulle origini del rogo.

Paura in una casa di Casale di Mezzani. Un incendio è divampato intorno alle 13 per cause in corso di accertamento. Le fiamme sarebbero partite dal tetto e al momento del rogo, all'interno si trovava una famiglia.Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in salvo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

