Casa in fiamme a Casale di Mezzani | una famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco
Una famiglia di Casale di Mezzani è stata messa in salvo dai vigili del fuoco durante un incendio divampato intorno alle 13. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Interventi rapidi hanno evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza degli abitanti coinvolti. La vicenda resta sotto osservazione mentre le autorità indagano sulle origini del rogo.
Paura in una casa di Casale di Mezzani. Un incendio è divampato intorno alle 13 per cause in corso di accertamento. Le fiamme sarebbero partite dal tetto e al momento del rogo, all'interno si trovava una famiglia.Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in salvo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Incendio in casa a Santa Flavia: famiglia fugge dalle fiamme, cane salvato dai vigili del fuoco
Leggi anche: Fiamme nello scantinato, il fumo invade la casa: vigili del fuoco portano in salvo un 14enne
Casa in fiamme a Casale di Mezzani: una famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco - Le fiamme sarebbero partite dal tetto e al momento del rogo, all'interno si trovava ... parmatoday.it
Choc a Casale: tre uomini incappucciati sequestrano un'anziana e le razziano casa, scappando con la sua auto - È stato il sindaco Nicola Cesari, con un post dai toni allarmati, a rendere noto il gravissimo episodio di cronaca che ha sconvolto la comunità di Casale di Sorbolo Mezzani nella serata del 23 dicembr ... gazzettadiparma.it
Casale, in fiamme un ettaro di terreno - Ma per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a tenere le fiamme lontane dalle case e da un allevamento di pecore. ilrestodelcarlino.it
CRONACA. AUTO IN FIAMME A BUONABITACOLO, DANNI A UNA CASA - facebook.com facebook
Casa in fiamme nell'Agrigentino, muore il proprietario x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.