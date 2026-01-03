Casa dove la cercano gli italiani? Milano sul podio ma non è prima Per le vacanze trionfa il Lago di Garda

Nel 2025, gli italiani hanno continuato a cercare una casa che risponda alle proprie esigenze, con Roma in prima posizione, seguita da Milano e Torino. Per le vacanze, invece, il Lago di Garda si conferma come destinazione preferita. Questi dati emergono dalla recente analisi di Immobiliare.it, che evidenzia le tendenze di ricerca nel mercato immobiliare e turistico nel nostro paese.

Milano, 3 gennaio 2026 – La casa dei sogni? Stando a una ricerca di Immobiliare.it, nel 2025, la più desiderata dagli italiani è stata a Roma, seguita da Milano e Torino. E proprio il capoluogo lombardo, piazzandosi al secondo posto, dimostra di aver subìto un calo rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda, invece, le abitazioni per le vacanze, trionfa il Lago di Garda. Ma vediamo tutto più nel dettaglio, tra affitti, vendita e quartieri più ambiti. Milano sul podio. Il prezzo delle case a Milano è aumentato in 5 anni del 36 per cento Anche nel 2025 Roma si conferma la città più desiderata, sia per l'acquisto che per l'affitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa, dove la cercano gli italiani? Milano sul podio, ma non è prima. Per le vacanze trionfa il Lago di Garda Leggi anche: Stasera JustMe Garda Lake, protagonista della vita notturna sul Lago di Garda, accoglierà come ospiti Merk & Kremont noti per la loro musica elettronica, le hit internazionali e le produzioni per artisti come Fabio Rovazzi e Il Pagante Leggi anche: Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Comprare casa, Roma è la città più desiderata. I DATI; Mercato immobiliare, Roma la città più ricercata nel 2025. Ecco il podio dei quartieri; Milano resta fra le città più cercate da chi vuole una casa (in affitto o da comprare); Come l'Italia arriva ai Giochi di Milano-Cortina: Brignone non farà la comparsa, Goggia oltre le polemiche, all-in di Paris. Le case più cercate nel 2025: metrature e zone - Compravendita case: luoghi, tipologie, metrature e prezzi di vendita e affitto delle case che le persone hanno cercato di più nel 2025 ... lavocedivenezia.it

Case più cercate nel 2025, dove comprano e affittano gli italiani: la città più richiesta - Dalla Lombardia al Lazio, quali sono le case più cercate nel 2025, le tipologie preferite, le metrature e le fasce di prezzo ... quifinanza.it

Milano resta fra le città più cercate da chi vuole una casa (in affitto o da comprare) - Come l’anno scorso, il capoluogo lombardo è ai primi posti nella classifica delle città più cercate dagli italiani, per l’acquisto o l’affitto di una casa. milanotoday.it

ETTORE E CLOE CERCANO URGENTEMENTE CASA. HANNO ALL' INCIRCA 5 ANNI. VIVONO INSIEME DALLA NASCITA DAPPRIMA IN CASA POI PER VARI MOTIVI SONO FINITI IN UN RECINTO. SONO REGOLARMENTE VACCINATI E MICROCHIPPAT - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.