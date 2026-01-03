Carta Acquisti nuovi limiti Isee | chi può fare domanda e quanto spetta

La Carta Acquisti torna nel 2026 come misura di sostegno alle persone in condizioni di fragilità. Con i nuovi limiti ISEE, sono confermate le categorie di beneficiari e le somme assegnate. In questa guida, approfondiamo chi può fare domanda e quali sono le condizioni per usufruire di questa misura, offrendo informazioni chiare e aggiornate per aiutare i potenziali beneficiari a orientarsi con facilità.

Riparte anche nel 2026 la Carta Acquisti, una delle misure di sostegno al reddito per le fasce più fragili della popolazione. Introdotta nel 2008 e confermata negli anni successivi, la Carta Acquisti viene rinnovata dal ministero dell'Economia e delle Finanze con limiti Isee aggiornati all'inflazione e con la possibilità, per chi ne ha diritto, di continuare a ricevere un contributo economico destinato alle spese essenziali. Cos'è la Carta Acquisti e quanto vale nel 2026. La Carta Acquisti è pensata per contrastare il caro vita, in particolare l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e delle bollette energetiche, e rappresenta un aiuto concreto per anziani over 65 e famiglie con bambini sotto i 3 anni, a condizione che rispettino precisi requisiti reddituali e patrimoniali.

